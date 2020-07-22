Волонтер Алексей Кучапин найден мертвым в Киеве (фото)

Тело пропавшего без вести волонтера Алексея Кучапина обнаружили в квартире в Днепровском районе Киева.

Предварительный осмотр судмедэкспертов не выявил никаких признаков насильственной смерти.

Производство переквалифицировано на ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией — естественная смерть.

У Алексея Кучапина дома осталась жена и новорожденный ребенок.

Близкий друг, священник-волонтер Захария Керстюк убежден, что существует прямая связь между исчезновением и четкой гражданской позицией Алексея Кучапина.

По странному стечению обстоятельств номер Алексея исчез из всех закрытых волонтерских групп сразу после того, как человек перестал выходить на связь.

История исчезновения Кучапина

Об исчезновении волонтера Алексея Кучапина стало известно 16 июля. Как рассказали близкие, тогда человек отправился в Днепр, воспользовавшись сервисом Blablacar.

Однако компания успела опровергнуть эту информацию: по их данным, с мобильного номера Кучапина не было заказано никаких поездок в июле.

Волонтер Алексей Кучапин был председателем ОО Дом Милосердия, где предоставлял материальную и правовую помощь для бездомных.

По словам одного из друзей Кучапина, последние несколько недель он расследовал дела, напрямую связаны с нелегальным вывозом украинских детей за границу.

После исчезновения все телефоны волонтера были выключены, он также удалился с волонтерских групп. Временно перестал работать и сайт Дом Милосердия.

Досудебное расследование продолжается, все обстоятельства устанавливаются.