Захват заложника в Полтаве

Мужчина, захвативший в заложники полицейского в Полтаве и направляется в сторону Киева, объявил свое главное требование.

По сообщению некоторых СМИ — сейчас у злоумышленника главное требование — не арестовывать его.

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Уже стало известно, что мужчина ранее уже был судим за хранение и сбыт наркотиков.

В Полтаве во время спецоперации по задержанию злоумышленник, похитивший автомобиль, начал сопротивляться и угрожатьправоохранителям гранатой.

Мужчина взял в заложники сотрудника полиции. Затем по результатам переговоров, злоумышленник обменял полицейского на руководителя уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на полученном авто в сторону Киева.

Уже известно, что подозреваемым является Роман Скрипник 1988 года рождения. Мужчину уже судили по двум статьям, в частности за сбыт наркотиков. Также по предварительным данным он служил в АТО, у него есть жена и ребенок.