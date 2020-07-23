На Днепропетровщине автобус слетел в кювет — 15 человек в больнице

На Днепропетровщине в Петриковском районе автобус с пассажирами слетел в кювет. В больницу доставлены 15 пассажиров.

Автобус двигался по маршруту Каменское — СТ Чайка. По информации полицейских, водитель не справился с управлением транспортным средством.

В результате автобус выехал за пределы проезжей части, слетел в кювет и перевернулся.

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Установлено, что в автобусе находились около 20 пассажиров. Водитель скрылся с места ДТП.

Сейчас разыскивается водитель и выясняются все обстоятельства происшествия.

ДТП на Винничине

23 июля в Винницкой области в Литинском районе на автодороге произошло смертельное ДТП с участием Opel Zafira и грузовика MAN.

В Opel находились семь человек. Четыре пассажира легковушки погибли, трое получили телесные повреждения и были госпитализированы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.