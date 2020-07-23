Журналистам удалось установить личность мужчины, захватившего в заложники работника уголовного розыска, а затем обменявшего удерживаемого на полковника полиции Виталия Шияна.

Имя полтавского злоумышленника — Роман Скрипник. Мужчина родился в 1988 и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к трем годам условно за кражу и хранение наркотиков.

По неподтвержденным данным, преступник принимал участие в АТО.

Представитель полиции области Роман Гришин сообщил, что Скрипник подозревается в совершении ряда угонов транспортных средств.

Мужчина, который захватил заложника, женат и имеет ребенка, пишут журналисты.

23 июля во время задержания гражданина, который подозревается в угоне авто, злоумышленник захватил работника уголовного розыска, достал гранату РГД-5 и начал угрожать подорвать ее.

После этого он обменял заложника на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна и потребовал от правоохранителей автомобиль.

На этом транспортном средства преступник вместе с заложником поехал в сторону Киева.

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По состоянию на 12.40 автомобиль видели на полевой дороге в Решетиловском районе. Его сопровождают полицейские авто.

Источник: KlymenkoTime

Фото: Полиция Полтавской области