Журналистам удалось установить личность мужчины, захватившего в заложники работника уголовного розыска, а затем обменявшего удерживаемого на полковника полиции Виталия Шияна.
Имя полтавского злоумышленника — Роман Скрипник. Мужчина родился в 1988 и в 2019 году был осужден Полтавским районным судом к трем годам условно за кражу и хранение наркотиков.
По неподтвержденным данным, преступник принимал участие в АТО.
Представитель полиции области Роман Гришин сообщил, что Скрипник подозревается в совершении ряда угонов транспортных средств.
Мужчина, который захватил заложника, женат и имеет ребенка, пишут журналисты.
Захват заложника в Полтаве – что известно
23 июля во время задержания гражданина, который подозревается в угоне авто, злоумышленник захватил работника уголовного розыска, достал гранату РГД-5 и начал угрожать подорвать ее.
После этого он обменял заложника на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна и потребовал от правоохранителей автомобиль.
На этом транспортном средства преступник вместе с заложником поехал в сторону Киева.
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По состоянию на 12.40 автомобиль видели на полевой дороге в Решетиловском районе. Его сопровождают полицейские авто.
Источник: KlymenkoTime