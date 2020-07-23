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Телевизор не поделили: причины убийства в Запорожском гериатрическом пансионате

В Запорожском гериатрическом пансионате 75-летний пенсионер убил своего 74-летнего соседа.

В результате ссоры старший из оппонентов нанес младшему несколько смертельных ножевых ранений в область грудной клетки.

Заместитель директора Запорожского гериатрического центра Сергей Павлов рассказал, что мужчины обычные люди пожилого возраста, имеющие инвалидность. В обоих нет ног.

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Александр Логвинов, которого подозревают в убийстве, рассказывает, что он доктор экономических наук, профессор. По его словам он не убийца, а жертва, потому что нанес ножевые ранения соседу, когда защищался.

Также он рассказал, что стало причиной ссоры — пульт от телевизора. Мол, погибший не переключил ТВ-программу.

По словам Логвинова, сосед сначала отбивался палкой, а потом схватиться за нож. Подозреваемому удалось выхватить нож и нанести удары в ответ.

Задержанный настаивает на том, что это была самооборона.

В Запорожье мужчина избил военного из-за замечания

В Запорожье мужчина избил военнослужащего батальона Азов, когда тот сделал ему замечание.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его состояние здоровья остается стабильно тяжелым, мужчина лежит в коме.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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