Волонтер Алексей Кучапин умер - новые подробности следствия

Полиция продолжает следствие в деле известного волонтера Алексея Кучапина, который 22 июля был найден мертвым на съемной квартире в Киеве.

Во время предварительного осмотра судмедэксперта никаких признаков насильственной смерти обнаружено не было.

— Во время осмотра квартиры, кроме документов и личных вещей умершего, правоохранители изъяли 11 таблеток и записку. Все вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз, среди которых почерковедческая и психологическая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все вещи в квартире остались нетронутыми, на входной двери нет никаких повреждений.

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Также в полиции рассказали, что сейчас идет работа со свидетелем, с которым общался погибший перед смертью.

— Свидетель (имя которого не разглашается — Ред.) предоставил важные показания для следствия.

Для установления окончательной причины смерти Алексея Кучапина необходимо дождаться результатов всех экспертиз.

Дело расследуется в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Что говорят близкие Кучапина

О том, что волонтер Алексей Кучапин исчез, его жена сообщила 19 июля.

Большой круг его друзей и коллег-волонтеров выступили против официальной версии полиции и убеждают, что Алексей исчез при странных обстоятельствах, и при не менее странных обстоятельств было найдено его тело.

По словам представителей организации Бездомные.ua, квартиру, где нашли Алексея Кучапина, почему-то так и не опечатали.

Полиция же, ссылаясь на важность экспертиз, отказалась показать тело погибшего его семье.

Волонтеры, которые были хорошо знакомы с погибшим, призвали не замалчивать дело Алексея и требовать справедливого следствия.