В Полтаве мужчина, который захватил полицейского в заложники, потребовал автомобиль и возможность уехать на нем.

Его требование выполнили. Он смог вместе с заложником на авто выехать из зоны оцепления.

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Затем злоумышленник направился в сторону Киева, по предварительным данным он уже въехал в киевскую область.

Также в сети появилось видео, как преступник покидает зону оцепления.

В Полтаве во время спецоперации по задержанию злоумышленник, похитивший автомобиль, начал сопротивляться и угрожатьправоохранителям гранатой.

Мужчина взял в заложники сотрудника полиции. Затем по результатам переговоров, злоумышленник обменял полицейского на руководителя уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на полученном авто в сторону Киева.

Уже известно, что подозреваемым является Роман Скрипник 1988 года рождения. Мужчину уже судили по двум статьям, в частности за сбыт наркотиков. Также по предварительным данным он служил в АТО, у него есть жена и ребенок.