Стрельба произошла на трассе возле Николаева. Посреди ночи 43-летний мужчина приехал выяснять отношения со знакомым, а то прихватил с собой ружье.

Во время драки мужчина выстрелил в оппонента и скрылся, оставив раненого истекать кровью.

За всей разборкой издалека следил таксист, который привез мужчину на место и остался подождать.

Именно он услышал выстрелы, увидел, как уехал с места неизвестный автомобиль, а когда подбежал ближе, то заметил своего клиента окровавленного с простреленной ногой.

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Мужчина едва дышал, но был еще жив. Водитель, который стал свидетелем, начал срочно звонить во все экстренные службы.

На месте происшествия были найдены несколько гильз от гладкоствольного ружья, а также несколько ножей. Мужчина находился в полусознательном состоянии, объяснить ничего не мог.

Раненого в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу. К сожалению, спасти ногу мужчине не удалось. Ранение оказалось настолько серьезным, что конечность пришлось ампутировать. Сейчас больной все еще в тяжелом состоянии находится в травматологическом отделении.

Обидчика разыскали уже через несколько дней. Это 37-летний житель Николаева.

Выяснилось, что пострадавший соблазнил жену злоумышленника. За преступление мужчине грозит лишение свободы сроком на восемь лет.

Недавно на рынке 7-й километр в Одесской области произошла перестрелка в магазине, где продают ткани. В результате стрельбы пострадали два человека, их госпитализировали.