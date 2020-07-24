На Троещине на девятом этаже высотки вспыхнул пожар. В квартире находилась бабушка инвалид, которой почти 90 лет.

Соседи, только почувствовали запах гари, выбежали на улицу. На их глазах женщина погибла.

— Она загорелась. Одежда на ней загорелась, волосы. И скорее, что она упала туда в мусор, — рассказывают очевидцы.

Когда пожарные добрались балкона, женщина уже обуглилась до костей. Свидетели были возмущены: мол, спасатели — тянули, а техники приехало недостаточно.

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— Стоит одна машина. И без лестницы, налегке. Не могут ничего сделать. Бегают, машина у дома ездит, бегает пожарный, не знают за что хвататься, — говорит сосед.

И когда прибыла машина с лестницей, квартира уже пылала, а спасать женщину было поздно. Спасатели оправдываются: пожар тушили одновременно и с улицы, и изнутри подъезда. Успели вывести из квартиры мужчину.

Почти 3 часа спасатели пытались укротить пламя, но бесполезно. Потому что квартира полностью завалена мусором.

Сын погибшей женщины неосторожно грел чайник на газовой плите. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Недавно в Луганской области вспыхнули пожары вблизи села Осколоновка Новоайдарского района.

Огонь раскинулся на огромной территории и уничтожил более 100 домов. Что стало причиной пожара пока точно неизвестно, однако рассматриваются три версии