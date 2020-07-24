Пожар в Киеве: женщина кричала о помощи, но спасатели не успели (18+)

В Киеве на Троещине в многоэтажке вспыхнул сильный пожар в одной из квартир на десятом этаже.
Пока ехали пожарные, жительница квартиры выбежала на балкон и стала кричать о помощи, рассказали очевидцы.
Прибывшие на место спасатели ГСЧС не успели спасти женщину.
О других пострадавших в результате пожара информации пока нет. Также неизвестно, потушен ли пожар в квартире.
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В Киеве загорелся автомобиль
23 июля днем на площади Тараса Шевченко в Оболонском районе столицы загорелся автомобиль.
Огонь возник в грузовом отсеке ГАЗели. Пожарные смогли потушить пожар, но в автомобиле сгорели мебель и бумажные изделия.
Источник: Perepichka News