Пожар в Киеве: женщина кричала о помощи, но спасатели не успели (18+)

В Киеве на Троещине в многоэтажке вспыхнул сильный пожар в одной из квартир на десятом этаже.

Пока ехали пожарные, жительница квартиры выбежала на балкон и стала кричать о помощи, рассказали очевидцы.

Прибывшие на место спасатели ГСЧС не успели спасти женщину.

О других пострадавших в результате пожара информации пока нет. Также неизвестно, потушен ли пожар в квартире.

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В Киеве загорелся автомобиль

23 июля днем на площади Тараса Шевченко в Оболонском районе столицы загорелся автомобиль.

Огонь возник в грузовом отсеке ГАЗели. Пожарные смогли потушить пожар, но в автомобиле сгорели мебель и бумажные изделия.

Источник: Perepichka News