Две жительницы Полтавской области обманули пенсионерку и забрали все ее сбережения.

73-летняя женщина обратилась в Оболонское управление полиции в Киеве, что две женщины выманили у нее все деньги.

Пенсионерка рассказала, что на улице к ней подошли незнакомки и начали предлагать услугу бесплатного массажа как социальную помощь пожилым людям. Женщина, согласившись на предложение, пригласила их в квартиру, где во время общения передала мошенницам $1,3 тыс. и 16 тыс. грн.

Читайте: Наркотиков на 5 млн грн: на Киевщине задержали владельца плантации конопли

Сотрудники полиции задержали женщин в пригороде Киева. Ими оказались 32-летняя и 49-летняя жительницы Полтавской области, которые уже находятся в розыске за совершение такого же преступления.

Во время обыска у них было обнаружена вся сумма похищенных денег. Обе злоумышленницы были задержаны по ст. 208 УК Украины.

Сейчас задержанным объявили о подозрении по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Обеим женщинам грозит до трех лет лишения свободы.











Предлагали массаж: в Киеве “соцработницы” украли у пенсионерки $1,3 тыс. / 3 фотографии

Кражи в Киеве

Работники полиции в Киеве задержали жителя Донецкой области возле автомобиля, который он пытался обокрасть.

42-летний мужчина разбил кирпичом окно авто и пытался вытащить технику и убежать, однако ему не удалось. Он застрял между автомобилем и стеной, у которой было припарковано авто, и не смог самостоятельно выбраться из ловушки.

Его освободили полицейские по прибытии на место событий.