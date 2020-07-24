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Факты / Происшествия

В Одессе кота расстреляли из пневматического оружия

В Одессе патрульные полицейские во время патрулирования в Киевском районе заметили кота, который нуждался в помощи.

Инспекторы вместе с молодой женщиной, которая в это время проезжала мимо, доставили кота в ветеринарную клинику.

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Медики обнаружили, что у кота под кожей пули от пневматического оружия. Животное сейчас находится в клинике в тяжелом состоянии.

Правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.

В Одесском зоопарке умер детеныш косули

В Одесском зоопарке женщина влезла в барьер, чтобы “спасти” новорожденного детеныша косули, в результате чего животное умерло.

По его словам, когда посетительница увидела процесс родов, ей показалось, что мать бьет своего детеныша.

Источник: Патрульная полиция

Фото: Dreamstime

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