В Одессе кота расстреляли из пневматического оружия

В Одессе патрульные полицейские во время патрулирования в Киевском районе заметили кота, который нуждался в помощи.
Инспекторы вместе с молодой женщиной, которая в это время проезжала мимо, доставили кота в ветеринарную клинику.
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Медики обнаружили, что у кота под кожей пули от пневматического оружия. Животное сейчас находится в клинике в тяжелом состоянии.
Правоохранители пытаются установить личность злоумышленника.
В Одесском зоопарке умер детеныш косули
В Одесском зоопарке женщина влезла в барьер, чтобы “спасти” новорожденного детеныша косули, в результате чего животное умерло.
По его словам, когда посетительница увидела процесс родов, ей показалось, что мать бьет своего детеныша.