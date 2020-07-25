В центре Киева стреляли в иностранных студентов

Двух студентов-иностранцев подстрелили в центре Киева. Пострадавшие получили незначительные травмы.
Полицейские выяснили, что на ул. Коновальца в Печерском районе Киева у 20-летних студентов возник конфликт с неизвестным мужчиной.
Злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия по ногам ребят.
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От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие отказались.
На месте совершения преступления полицейские обнаружили гильзу.
Собранные сведения внесении в Единый реестр досудебных расследований.
Возбуждено два уголовных производства по статье Хулиганство и Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Расисты напали на студентов из Конго
20 июля пятеро пьяных мужчин напали на студентов из Конго.
Студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры садились в такси, чтобы уехать из аптеки домой. В этот момент, к ним подошли неизвестные и начали их бить.
Когда злоумышленники услышали сирену полиции, попытались скрыться. Полицейские нашли нападавших в лесу — они хвалили себя, что наказали приезжих.
Источник: полиция Киева
Фото: полиция Киева