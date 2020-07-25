Двух студентов-иностранцев подстрелили в центре Киева. Пострадавшие получили незначительные травмы.

Полицейские выяснили, что на ул. Коновальца в Печерском районе Киева у 20-летних студентов возник конфликт с неизвестным мужчиной.

Злоумышленник несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия по ногам ребят.

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От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие отказались.















В центре Киева стреляли в иностранных студентов / 4 фотографии

На месте совершения преступления полицейские обнаружили гильзу.

Собранные сведения внесении в Единый реестр досудебных расследований.

Возбуждено два уголовных производства по статье Хулиганство и Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Расисты напали на студентов из Конго

20 июля пятеро пьяных мужчин напали на студентов из Конго.

Студенты Киевского национального университета строительства и архитектуры садились в такси, чтобы уехать из аптеки домой. В этот момент, к ним подошли неизвестные и начали их бить.

Когда злоумышленники услышали сирену полиции, попытались скрыться. Полицейские нашли нападавших в лесу — они хвалили себя, что наказали приезжих.

Источник: полиция Киева

Фото: полиция Киева