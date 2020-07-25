В сеть выложили видео смертельного ДТП в селе Семиполки под Киевом. На нем видно, как легковушка Volkswagen врезался в грузовик, который опрокинул пассажирский автобус.

В аварии погиб один человек и еще девять получили ранения. Среди раненых 7-летняя девочка.

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По данным полиции, авария произошла около 6.00 утра на 54 км автодороги Киев-Чернигов.

Предварительно, водитель легковушки Volkswagen ехал в Чернигов, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

От столкновения у фуры отлетело левое колесо, из-за чего неуправляемый грузовик выкатилась на встречную полосу и столкнулась с автобусом MAN.

Под Киевом столкнулись грузовик и легковушка

В аварии погиб водитель Volkswagen. Госпитализированы девять пострадавших из автобуса. Среди травмированных есть дети.

Люди, которые ехали в микроавтобусе, возвращались с отдыха на море. Среди них были семьи с детьми.

Источник: Киев Оперативный, полиция Киевской области