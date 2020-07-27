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Факты / Происшествия

Молния попала в фюзеляж: японский самолет совершил аварийную посадку

Грузовой самолет Boeing 747 компании Japan Cargo Airlines пошел на аварийную посадку в токийском аэропорту Нарита после попадания молнии в фюзеляж.

Самолет сейчас осматривают механики. Инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник.

Boeing 747 следовал из Нариты в американский город Анкоридж, штат Аляска.

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Через 20 минут после взлета на высоте 6 700 м в самолет ударила молния. В результате пилоты решили вернуться.

На борту находились пять членов экипажа, никто не пострадал.

Авиакатастрофа в Альпах

26 июля в швейцарских Альпах произошла авария небольшого туристического самолета.

В результате авиакатастрофы погибли по меньшей мере 4 человека, которые находились на борту.

Авария произошла около 12.25 по местному времени в районе Глетчерспитце в муниципалитете Блаттен.

Фото: Dreamstime

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