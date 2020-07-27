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Факты / Происшествия

В Харькове четверо коммунальщиков погибли во время ремонта коллектора — первые подробности

Трое мужчин и женщина погибли в канализационном коллекторе на проспекте Гагарина в Харькове.

Рабочие отравились газом во время ремонтных работ, сообщили в полиции в Харьковской области.

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Рабочие выполняли дренажные работы в выпускном колодце.

Спасатели уже подняли тела погибших на поверхность. По предварительным данным, работники не имели на себе средств защиты.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Минер из Харькова

В Харькове неизвестный сообщил о минировании более 200 объектов инфраструктуры города, в то время, когда в Луцке террорист захватил заложников.

Полиции пришлось эвакуировать медицинские учреждения, торговые центры, железнодорожный и автовокзал, гостиницы и банки.

Сейчас правоохранители ищут человека, сообщившего о минировании.

Источник: полиция Харьковской области, ДСНС в Харьковской области

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