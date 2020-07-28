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Факты / Происшествия

Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек

Во Львовской области в результате ДТП с автобусом травмировались семь человек, в том числе четырехлетний ребенок.

Пострадавшие обратились за медицинской помощью. О тяжести их травм информации нет.

Предварительно установлено, что водитель автобуса БАЗ-А079 не справился с управлением на повороте и съехал в кювет.

Авария произошла около 9.20 возле села Великая Озимина в Самборском районе.

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  • Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек
  • Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек
  • Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек
  • Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек
  • Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек
  • Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек
  • Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек
  • Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек
Автобус вылетел с дороги: под Львовом в ДТП пострадали семь человек / 4 фотографии

Автобус слетел в кювет в Днепропетровской области

23 июля на трассе в Петриковском районе Днепропетровской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате аварии были госпитализированы 15 пассажиров.

Водитель скрылся с места ДТП. Полиция объявила его в розыск.

Источник: Нацполиция

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