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Факты / Происшествия

На Арабатской стрелке полицейский утонул в море, спасая подростков

Сотрудник полиции из Новой Каховки утонул в море на Арабатской стрелке, спасая детей.

33-летний старший сержант увидел, как группу подростков волна относит в море, сообщили в МВД Украины.

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Подросткам помогли добраться до берега, однако участники спасательной операции заметили, что сержант исчез. Его нашли мертвым в воде.

Обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие. Семью погибшего старшего сержанта обещают не оставить без внимания.

Утонули дети

10 июня 9-летний мальчик утонул во время катания на лодке на глазах его старшего брата и сестры.

Дети взяли из дома деревянную лодку и плавали в ней рекой без присмотра родителей. Дырявая лодка пошла на дно.

Известно, что семья состоит на учете, как неблагополучная.

Источник: МВД

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