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Факты / Происшествия

Держали на поводке и “дрессировали”: что известно о заложнике в Кривом Роге

В Кривом Роге несколько дней назад освободили заложника, которого похитил его знакомый и силой удерживал в своей квартире якобы из-за долга в 7 тыс. грн. Стали известны подробности криминальной истории.

Мужчина дома посадил пострадавшего на собачий поводок, бил, а ночью выводил на прогулку и заставлял выполнять команды на глазах своей сожительницы и ее подруги.

Люди в доме слышали плач пленника, как его бьют, но говорить о соседе боятся даже сейчас, потому что считают его наркозависимым.

Опасного мужчину задержали полицейские сразу после того, как освободили заложника. Ему грозит до шести лет заключения.

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В мае 2019 года задержанный уже попадал в криминальную историю, в которой чудом обошлось без жертв. Кто-то разбил окно в его квартире и забросил зажигательную смесь. Была серьезный пожар. Но кто и за что ему мстил тогда, до сих пор неизвестно.

 

Полиция Кривого Рога Днепропетровской области 25 июля освободила мужчину, которого похитил знакомый и два дня держал на привязи в собачьем ошейнике.

Злоумышленник отобрал ключи и вынес из квартиры потерпевшего ценные вещи.

27-летнего заложника с многочисленными телесными повреждениями госпитализировали, а 31-летнего хозяина квартиры задержали.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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