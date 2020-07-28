В Харькове мужчина упал на припаркованное авто с 11 этажа

В Харькове мужчина, которому на вид 35-45 лет, выбросился с 11 этажа. Он упал на припаркованный автомобиль, мужчина скончался на месте.
— Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль, поступило в полицию 28 июля в 13.25. По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, — рассказали в ГУ НП в Харьковской области.
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Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства смерти.
В Черноморске двухлетняя девочка выпала с шестого этажа
В Черноморске Одесской области двухлетняя девочка выпала из окна шестого этажа многоэтажки.
Девочка подставила табурет и залезла на подоконник. Она оперлась на москитную сетку, и та не выдержала.
Фото: Харьков 1654