В Кривом Роге дедушка спас внучку ценой собственной жизни

В Кривом Роге внучка отдыхала на берегу реки вместе с бабушкой и дедушкой.

Ребенок пошел купаться с дедушкой, а затем в воде началась паника.

Один из очевидцев рассказал, что они услышали крики женщины.

— Товарищ резко разделся и бросился в воду спасать девочку, — отметил очевидец события.

В воде отчаянно барахтался пенсионер. Он изо всех сил пытался вытолкнуть ребенка на поверхность, а вот сам ушел под воду.

— Я прыгнул в воду и спас девочку, а мужчину уже не получилось спасти. Там сильное течение, я взял под руку девочку и понял, что не могу плыть, — рассказал Вадим Ковбасюк.

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— В полицию поступило сообщение, о том, что в одном из водоемов во время плавания утонул мужчина 1965 года. Тело умершего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу с целью установления причин смерти, — отметили в полиции.

На Херсонщине полицейский утонул в море, спасая подростков

Сотрудник полиции из Новой Каховки утонул в море на Арабатской стрелке, спасая детей.

33-летний старший сержант увидел, как группу подростков волна относит в море.

Подросткам помогли добраться до берега, однако участники спасательной операции заметили, что сержант исчез. Его нашли мертвым в воде.