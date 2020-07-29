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Факты / Происшествия

В Одесской области отстранили от работы полицейских, избивших участника ООС

В Одесской области отстранены от работы полицейские, которых обвиняют в избиении участника Операции Объединенных сил в городе Болград.

Об этом стало известно во время митинга в поддержку пострадавшего. Около ста участников ООС собрались в центре Одессы возле здания регионального главка Нацполиции.

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Участники акции требовали привлечь к ответственности полицейских, избивших участника боевых действий Тараса Чернявского.

— Служебное расследование по проверке причастности полицейских к причинению телесных повреждений жителю Болграда продолжается. Сотрудники территориального отделения полиции, участвовавшие в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей, — заявил заместитель начальника главка Сергей Махотин, который вышел к активистам.

Сергей Махотин

Фото: Нацполиция

По факту избиения открыто уголовное дело по ст. 125 УК Украины.

Махотин добавил, что по результатам служебного расследования материалы дела передадут ГБР.

Избиение участника ООС

Тарас Чернявский рассказывает, что он пришел в полицию, чтобы разыскать супругу с детьми. Когда он направился к выходу, то один из правоохранителей кинул в него окурок, затем на него напали и избили – наносили удары по голове, пытались затолкать в рот землю.

Затем 29-летний мужчина обратился в центральную районную больницу. Именно медики и позвонили в полицию.

Однако, в полиции утверждали, что мужчина местный житель, который обращался к ним мае, чтобы найти супругу и детей.

Правоохранители выяснили, что его родные пребывают в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. В полиции утверждали, что предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение полиции выяснять отношения.

22 июля мужчина устроил очередную ссору с одним из полицейских, нецензурно выражался в его адрес и плюнул в лицо. После чего мужчину заковали в наручники. Факт избиения в полиции отрицали.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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