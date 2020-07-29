В Одесской области отстранили от работы полицейских, избивших участника ООС

В Одесской области отстранены от работы полицейские, которых обвиняют в избиении участника Операции Объединенных сил в городе Болград.

Об этом стало известно во время митинга в поддержку пострадавшего. Около ста участников ООС собрались в центре Одессы возле здания регионального главка Нацполиции.

Читайте: Не выходя из комы: в Запорожье скончался боец Азова, которого избили накануне

Участники акции требовали привлечь к ответственности полицейских, избивших участника боевых действий Тараса Чернявского.

— Служебное расследование по проверке причастности полицейских к причинению телесных повреждений жителю Болграда продолжается. Сотрудники территориального отделения полиции, участвовавшие в конфликте, отстранены от исполнения служебных обязанностей, — заявил заместитель начальника главка Сергей Махотин, который вышел к активистам.

По факту избиения открыто уголовное дело по ст. 125 УК Украины.

Махотин добавил, что по результатам служебного расследования материалы дела передадут ГБР.

Избиение участника ООС

Тарас Чернявский рассказывает, что он пришел в полицию, чтобы разыскать супругу с детьми. Когда он направился к выходу, то один из правоохранителей кинул в него окурок, затем на него напали и избили – наносили удары по голове, пытались затолкать в рот землю.

Затем 29-летний мужчина обратился в центральную районную больницу. Именно медики и позвонили в полицию.

Однако, в полиции утверждали, что мужчина местный житель, который обращался к ним мае, чтобы найти супругу и детей.

Правоохранители выяснили, что его родные пребывают в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. В полиции утверждали, что предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение полиции выяснять отношения.

22 июля мужчина устроил очередную ссору с одним из полицейских, нецензурно выражался в его адрес и плюнул в лицо. После чего мужчину заковали в наручники. Факт избиения в полиции отрицали.