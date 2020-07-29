В Запорожье одним ударом в голову был убит военный Олег Черевко.

29-летний мужчина приехал домой на три дня в отпуск. Он служил на Донбассе с 2015 года под позывным Смерть.

В тот день он пошел с женой в магазин и остался ждать ее на улице. В это время из супермаркета вышел мужчина, который цеплялся к женщине и дал ей пощечину. Олег заступился за девушку и что-то сказал нападающему. Мужчина подошел и ударил Олега в голову. Военный сразу отключился.

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Четыре дня Олег пролежал в коме, а на пятый умер.

По словам полицейских, личность убийцы была установлена сразу и он был доставлен в полицию, но суд его отпустил под залог в 40 тыс. грн.

Преступнику также 29 лет. Он признал вину, но просил до суда разрешить остаться под домашним арестом.

После смерти Олега его отправили под стражу на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Избиение военной во Львове

20 июля во Львове ромы избила ветерана войны Ирину Командор. Женщина пыталась помешать краже из сумки прохожей.

Ирина рассказала, что увидела как ромка на остановке общественного транспорта хотела ограбить женщину, поэтому сразу вмешалась.

Сразу подбежала вся компания ромов и они набросились на женщину с кулаками, а потом ударили по голове сумкой с камнями.

Источник: Олег Сергеевич Черевко