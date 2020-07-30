В Техасе прогремел взрыв в хранилище сжиженного природного газа

В городе Монт-Белвью (штат Техас, США) произошел взрыв с дальнейшим возгоранием в хранилище сжиженного природного газа компании Lone Star.
Об этом сообщает издание Houston Chronicle.
Местные власти заявили, что пожар не имеет угрозы для общественности, спасатели работают над ликвидацией.
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Представитель компании Лиза Коулман заявила, что безопасности территории ничто не угрожает, эвакуация также не потребовалась.
— Будет проведено расследование причин инцидента, — отметила Коулман.
Пожар на корабле ВМС США
В Сан-Диего (США) на корабле Bonhomme Richard произошел пожар 12 июля. Тогда на судне находились около 200 моряков и офицеров.
В общем тогда пострадали 63 человека — 40 моряков ВМФ и 23 гражданских лица.
Источник: Houston Chronicle