Взрыв ресторана в Японии: погиб человек

В городе Кирияма в Японии прогремел взрыв в ресторане. В результате один мужчина погиб и еще 17 человек были ранены.

Взрыв произошел около 9.00. По мнению полицейских и пожарных, причиной стала утечка газа.

Ресторан полностью разрушен, от него остался только каркас. До взрыва он находился на финальлной стадии ремонта и должен был открыться 31 июля.

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В результате взрыва пострадали два сотрудника и два клиента банка, который находится рядом.

По словам, очевидцев, взрыв был настолько сильным, что многие подумали о начале землетрясения.







В Японии взорвался ресторан, один человек погиб, 17 ранены / 2 фотографии

Взрыв дома на Позняках

21 июня на Позняках в Киеве прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме.

Спасателям удалось эвакуировать 21 человека. Пять человек погибли.

Причиной взрыва стала работа со счетчиками газа накануне трагедии.

Источник: Kyodo

Фото: Kyodo