Взрыв ресторана в Японии: погиб человек

В городе Кирияма в Японии прогремел взрыв в ресторане. В результате один мужчина погиб и еще 17 человек были ранены.
Взрыв произошел около 9.00. По мнению полицейских и пожарных, причиной стала утечка газа.
Ресторан полностью разрушен, от него остался только каркас. До взрыва он находился на финальлной стадии ремонта и должен был открыться 31 июля.
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В результате взрыва пострадали два сотрудника и два клиента банка, который находится рядом.
По словам, очевидцев, взрыв был настолько сильным, что многие подумали о начале землетрясения.
Взрыв дома на Позняках
21 июня на Позняках в Киеве прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме.
Спасателям удалось эвакуировать 21 человека. Пять человек погибли.
Причиной взрыва стала работа со счетчиками газа накануне трагедии.
Источник: Kyodo
Фото: Kyodo