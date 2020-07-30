Из-за дождей, гроз и порывов ветра в пяти областях Украины сработали системы защиты линий электропередач.

Поэтому 52 населенных пункта остались без света. В частности, в Черниговской — 23, в Ровенской — 13, в Сумской — 10, по три — в Волынской и Черновицкой.

Сейчас бригады облэнерго работают над восстановлением электроснабжения.

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Кроме того, на Волыни 29 июля непогода принесла немало убытков.

В Гороховском районе ветер сорвал крыши с трех жилых домов, частично повредил крыши еще двух, а также хозяйственных сооружений ЦРБ, дома культуры, двух школ, поликлиники, хозяйственной постройки психиатрического диспансера, райсуда и мастерской АТП. Повалены четыре дерева.

А в Луцком районе повалено 12 деревьев. К счастью, жертв и пострадавших нет.

В то же время, по данным синоптиков, 30 июля на реках бассейнов Сяна и Днестра на территории Львовской и Ивано-Франковской областей возможно повышение уровней воды на 0,2-1 м.

Во время ливней также есть угроза значительного местного и склонного стока.

28 июля на Прикарпатье в горном Верховинском районе с горы сошел селевой поток и снова заблокировал дорогу. В ловушке оказалось несколько сел.