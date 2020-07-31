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Факты / Происшествия

Доставляли в Киев по почте: СБУ задержала организатора группы торговцев оружием

В Киеве СБУ задержала организатора группы, которая изготовляла и нелегально продавала оружие на территории Украины.

Мужчина наладил производство средств поражения на территории одного из регионов, а затем почтовыми сервисами доставлял готовую продукцию в столицу. Оружие он и его сообщники реализовывали через личные связи.

Правоохранители разоблачили группу и изъяли три пистолета-пулемета SA-26, карабин Форт-201, почти 500 патронов разного калибра, магазины к оружию и запчасти.

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Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и избрании меры пресечения мужчине. Если его вину докажут, ему грозит семь лет тюрьмы.

  • В Киеве СБУ задержала организатора группы торговцев оружием
  • В Киеве СБУ задержала организатора группы торговцев оружием
  • В Киеве СБУ задержала организатора группы торговцев оружием
  • В Киеве СБУ задержала организатора группы торговцев оружием
  • В Киеве СБУ задержала организатора группы торговцев оружием
  • В Киеве СБУ задержала организатора группы торговцев оружием
  • В Киеве СБУ задержала организатора группы торговцев оружием
  • В Киеве СБУ задержала организатора группы торговцев оружием
Доставляли в Киев по почте: СБУ задержала организатора группы торговцев оружием / 4 фотографии

Задержание торговцев оружием

В июле правоохранители задержали четверых мужчин, которые на территории Киевской области торговали оружием.

Также трое молодых ребят и их руководитель, 38-летний мужчина, требовали деньги и препараты у наркозависимых.

Участникам незаконной группировки грозит лишение свободы.

Источник: СБУ

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