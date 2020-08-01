Полиция задержала индийского серийного убийцу после того, как он сбежал в другой штат.

Он признал свою причастность к убийству более 50 таксистов, чьи тела были сброшены в канал с крокодилами.

Девендер Шарма был осужден за убийство семи таксистов в период с 2002 по 2004 год. Его приговорили к пожизненному заключению в Джайпуре.

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В январе этого года ему дали условно-досрочное освобождение, но через 20 дней он не вернулся.

Уже через шесть месяцев после того, как он пропал без вести — индийская полиция арестовала Шарму в столице страны Дели, где он жил с вдовой, на которой женился, так как не вернулся с условно-досрочного освобождения.

Шарма признался, что нарушил условия условно-досрочного освобождения и не планировал возвращаться в тюрьму.

Также он рассказал, что с компанией работал по схеме в северном штате Уттар-Прадеш. Они нанимали такси, а затем убивали водителей в укромных местах, после чего бросали тела в каналы, где жили крокодилы.

Авто Шарма продавал. Так он заработал около 270 долларов за каждую машину.

По данным полиции, он был осужден только за несколько таких убийств.

Недавно в Хмельницкой области на заднем дворе сельской школы нашли окровавленное тело девушки. В полицию обратились местные жители, которые с утра 29 июня увидели погибшую.

Источник : CNN

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