Мать лечила от ангины: в Харьковской области внезапно умер 12-летний мальчик

В Изюмском районе Харьковской области в больницу доставили 12-летнего мальчика без признаков жизни.

Мать, которая привезла ребенка, рассказала, что ее сын болел ангиной.

Лечением мальчика женщина занималась дома сама, врачей не вызывала.

После того, как мальчик внезапно потерял сознание, мать принесла его в приемное отделение районной больницы.

Медики зафиксировали смерть подростка.

Правоохранители открыли дело по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и выясняют обстоятельства смерти ребенка.

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Во Львове ребенка вылечили от редкой болезни, вызванной Covid-19

Во Львове шестилетнюю девочку вылечили от педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома, вызванного Covid-19.

У нее были все симптомы: высокая температура, миокардит, боль в животе, конъюнктивит, сыпь на теле и отеки на руках.

На прошлой неделе ее госпитализировали в реанимацию в критическом состоянии.