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Факты / Происшествия

Возле пирамид в Египте автобус упал в канал, восемь человек погибли

2 августа неподалеку пирамид в Гизе в Египте автобус упал в оросительный канал.

Жертвами стали восемь человек, семерых пассажиров удалось спасти.

Предварительно, установлено, что причиной аварии стало то, что водитель автобуса не справился с управлением.

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По словам свидетелей, автобус перевозил местных рабочих. Они направлялись с работы домой в Миноуфию.

Об иностранцах в автобусе не сообщается.

авария в египте

ДТП с автобусами в Египте

В 2019 году в Египте туристические автобусы столкнулись с грузовиком. В результате ДТП погибли шесть человек и еще 24 получили травмы.

Некоторые из раненых находились в критическом состоянии.

Среди пострадавших — туристы из Индии и Малайзии. Также погиб египетский охранник.

Туристические автобусы направлялись в Хургаду.

Источник: Al Youm As Sabi

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