Мужчина, который находится в бизнес-центре Леонардо и утверждает, что в рюкзаке у него взрывчатка, требует допустить к себе представителей средств массовой информации.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

— С преступником ведутся переговоры. Он требует, чтобы к нему допустили средства массовой информации, чтобы он дал какое-то интервью. Похоже, ситуация разворачивается по сценарию, как это было в Луцке. Стратегия на сегодня — это переговоры. По их итогам будут приниматься решения.

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По словам Геращенко, пока неизвестно, есть ли мужчины настоящее взрывное устройство или оружие.

По предварительной информации, злоумышленником является 32-летний мужчина. Переговоры с ним проводит сотрудник полиции.

Бизнес-центр Леонардо в Киеве захватили около 12.00. Мужчина утверждает, что у него в рюкзаке бомба.

Работники покинули банк, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

На месте работает полиция, территорию оцепили. Улицу Владимирскую перекрыли на участке между улицей Богдана Хмельницкого и бульваром Шевченко.