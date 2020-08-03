Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО

В центре Киева в бизнес-центре Леонардо неизвестный мужчина захватил отделение банка. Он говорит, что у него в рюкзаке есть бомба.
На месте работает полиция, территорию оцепили. В Киеве ввели спецоперацию Гром. Поэтому улицу Владимирскую перекрыли на участке между улицей Богдана Хмельницкого и бульваром Шевченко.
Известно, что с мужчиной, который захватил бизнес-центр, ведут переговоры.
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По предварительной информации, людей из соседних зданий не эвакуировали.
О захвате бизнес-центра Леонардо в Киеве сообщила в 12.00 в полицию сотрудница финучреждения.
Работники покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.