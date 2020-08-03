PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Первые видео и фото захвата банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве

В центре Киева в бизнес-центре Леонардо неизвестный мужчина захватил отделение банка. Он говорит, что у него в рюкзаке есть бомба.

На месте работает полиция, территорию оцепили. В Киеве ввели спецоперацию Гром. Поэтому улицу Владимирскую перекрыли на участке между улицей Богдана Хмельницкого и бульваром Шевченко.

Известно, что с мужчиной, который захватил бизнес-центр, ведут переговоры.

Читайте: Что делать, если вас захватили в заложники — инструкция

По предварительной информации, людей из соседних зданий не эвакуировали.

  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
  • Захват банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве — ФОТО и ВИДЕО
Первые видео и фото захвата банка в бизнес-центре Леонардо в Киеве / 6 фотографий

О захвате бизнес-центра Леонардо в Киеве сообщила в 12.00 в полицию сотрудница финучреждения.

Работники покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка