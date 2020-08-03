PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Захват банка в Киеве: Каримов солгал о взрывчатке

У Сухроба Каримова, который захватил отделение банка в Киеве, бомбы не оказалось.

— Не было у злоумышленника взрывчатки, — сказали в Службе безопасности Украины.

Ранее злоумышленник угрожал подорвать взрывчатку, которая якобы находилась у него в рюкзаке.­

Захват банка в Киеве: Каримов солгал о взрывчатке

Читайте: Первое фото и все что известно о Сухробе Каримове, захватившем банк в Киеве

Захват отделения банка в Киеве

3 августа гражданин Узбекистана Каримов Сухроб захватил заложника в отделении Универсал банк в БЦ Леонардо.

В результате успешной операции СБУ задержала злоумышленника, никто не пострадал.

После задержания Каримова правоохранители провели проверку помещения на взрывоопасные предметы.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: СБУ

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка