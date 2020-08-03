Захват банка в Киеве: Каримов солгал о взрывчатке

У Сухроба Каримова, который захватил отделение банка в Киеве, бомбы не оказалось.

— Не было у злоумышленника взрывчатки, — сказали в Службе безопасности Украины.

Ранее злоумышленник угрожал подорвать взрывчатку, которая якобы находилась у него в рюкзаке.­

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Захват отделения банка в Киеве

3 августа гражданин Узбекистана Каримов Сухроб захватил заложника в отделении Универсал банк в БЦ Леонардо.

В результате успешной операции СБУ задержала злоумышленника, никто не пострадал.

После задержания Каримова правоохранители провели проверку помещения на взрывоопасные предметы.