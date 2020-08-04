В столице Ливана в Бейруте прогремел сильный взрыв.
Пока власти страны не называют точной причины происшествия, однако среди версий звучали взрыв пиротехники на корабле или складе в порту.
Взрывная волна разрушила несколько домов в районе Зайтун-бей по соседству с портом.
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Как заявляют в Красном кресте, разлетевшиеся осколки ранили множество людей.
— Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами, – заявил сотрудник гуманитарной организации.
Последствия взрыва ликвидируют также военные.
Также уже стало известно, что в результате взрыва пострадало российское посольство в Ливане.
Как выглядит Бейрут на карте
Взрыв в порту Бейрута
В столице Ливана в Бейруте прогремел взрыв 3 августа. Сначала слышен хлопок, а затем в небо поднялся столб белого дыма.
Также в СМИ сообщают, что взрывов было несколько.
Уже в СМИ пишут о десяти погибших, однако жертв может быть значительно больше, так как спасательная операция продолжается.