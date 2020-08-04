В столице Ливана в Бейруте прогремел сильный взрыв.

Пока власти страны не называют точной причины происшествия, однако среди версий звучали взрыв пиротехники на корабле или складе в порту.

Взрывная волна разрушила несколько домов в районе Зайтун-бей по соседству с портом.

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Как заявляют в Красном кресте, разлетевшиеся осколки ранили множество людей.

— Ближе к порту несколько домов разрушено, там, по нашим данным, могут быть люди под завалами, – заявил сотрудник гуманитарной организации.

Последствия взрыва ликвидируют также военные.

Также уже стало известно, что в результате взрыва пострадало российское посольство в Ливане.

Как выглядит Бейрут на карте











Поврежденные дома и посольство РФ: где именно прогремел взрыв в Бейруте (КАРТА) / 3 фотографии

Взрыв в порту Бейрута

В столице Ливана в Бейруте прогремел взрыв 3 августа. Сначала слышен хлопок, а затем в небо поднялся столб белого дыма.

Также в СМИ сообщают, что взрывов было несколько.

Уже в СМИ пишут о десяти погибших, однако жертв может быть значительно больше, так как спасательная операция продолжается.