В Бейруте (Ливан) прогремел сильный взрыв в районе порта. Министр здравоохранения страны Хамад Хасан заявил, что взрыв произошел на корабле с пиротехникой.

По предварительным данным в результате взрыва пострадали около сотни человек.

На кадрах в видео видно, что после взрыва в Бейруте улицы в пыли, автомобили разбиты. Также слышны звуки сирены.

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Люди, которые пребывали рядом с метром происшествия, в панике.

Также известно, что в результате взрыва разрушены несколько домов.

Взрыв в порту Бейрута

В столице Ливана в Бейруте прогремел взрыв 3 августа. Сначала слышен хлопок, а затем в небо поднялся столб белого дыма.

Также в СМИ сообщают, что взрывов было несколько.

Точное количество жертв и пострадавших пока не называется.