В столицей Ливана Бейруте прогремел сильный взрыв в порту.

Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что взорвался корабль с пиротехникой.

Также он говорит о большом количестве пострадавших и погибших после взрыва.

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По его словам, жертвами стали сотни людей. Кроме того, в результате взрыва несколько домов полностью разрушены.

Взрыв в порту Бейрута

Сильный взрыв прогремел в районе порта Бейрута в столице Ливана.

Сначала люди услышали сильный хлопок, а через пять минут появился белый дым. В небо поднялся столб дыма.