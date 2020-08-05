В Донецкой области будут судить супругов за издевательство над приемным ребенком.

В ноябре 2018 года с центра социально-психологической реабилитации детей в приемную семью устроили девочку 2010 года рождения.

— В течение полугода приемные родители, унижая честь и достоинство ребенка, систематически совершали к ней психологическое и физическое насилие в виде словесных оскорблений, запугивания, угроз выгнать из дома, заставляли ее спать на полу, применяли телесные наказания и ограничивали в питании, — отметили в прокуратуре .

Чтобы “исправить” фантазии девочки, родители били ее ветвью от дерева, а для “быстрого понимания” математики заставляли ее голодную бегать по улице с надетой на шею автомобильной покрышкой.

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О бесчеловечном отношении к ребенку в полицию сообщили соседи.

В суд отправили обвинительный акт по факту умышленного систематического совершения физического, психологического насилия, что приводит к физическим и психологическим страданиям, ухудшение качества жизни потерпевшего.

Злоумышленникам грозит до 2 лет лишения свободы.

Изнасилование на Сумщине

На Сумщине правоохранители задержали насильника 9-летней девочки. Как повод встретиться, он пообещал угостить девочку ужином в Макдональдс.

После этого мужчина продолжил общение с девочкой, намекая на следующие встречи, но уже с ее подружкой.

Источник: Прокуратура Донецкой области