Ночью 5 августа в Одессе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Авария между легковыми автомобилями BMW и Opel произошла на пересечении Ришельевской и Большой Арнаутской около 01.00.











Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека / 3 фотографии

При столкновении травмировались четыре человека – водитель и два пассажира в Opel, а также пассажир в BMW.

Очевидцы видели, как одна из пассажирок Opel вылетела в окно.

Предварительно, водитель BMW проехал перекрестк в районе Арабского культурного центра на красный свет.

Читайте: Покушение в Одессе: в антикоррупционера Коломийца бросили гранаты

ДТП с машиной полиции в Одессе

30 июля в Одессе автомобиль патрульной полиции протаранил микроавтобус службы доставки воды, когда ехал на вызов.

В аварии, которая произошла на перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина, пострадали и полицейские, и пассажиры микроавтобуса.