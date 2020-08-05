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Факты / Происшествия

Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека

Ночью 5 августа в Одессе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека.

Авария между легковыми автомобилями BMW и Opel произошла на пересечении Ришельевской и Большой Арнаутской около 01.00.

  • Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека
  • Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека
  • Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека
  • Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека
  • Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека
  • Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека
Пассажирка вылетела в окно: в Одессе в ДТП пострадали четыре человека / 3 фотографии

При столкновении травмировались четыре человека – водитель и два пассажира в Opel, а также пассажир в BMW.

Очевидцы видели, как одна из пассажирок Opel вылетела в окно.

Предварительно, водитель BMW проехал перекрестк в районе Арабского культурного центра на красный свет.

Авария.Одесса

Опубликовано Дарьей Сидоровской Вторник, 4 августа 2020 г.

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ДТП с машиной полиции в Одессе

30 июля в Одессе автомобиль патрульной полиции протаранил микроавтобус службы доставки воды, когда ехал на вызов.

В аварии, которая произошла на перекрестке проспектов Шевченко и Гагарина, пострадали и полицейские, и пассажиры микроавтобуса.

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