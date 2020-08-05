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Факты / Происшествия

Угрожая ножом няне с 2-месячным ребенком: на Харьковщине мужчина похитил 5 млн грн и валюту

В пгт Малая Даниловка Харьковской области мужчина ограбил частный дом. Он взломал сейф и похитил оттуда 5 млн грн, $60 тыс. и €35 тыс.

Все это происходило на глазах у няни и двухмесячного ребенка, которым грабитель угрожал ножом. Он также похитил кошелек женщины.

К счастью, во время ограбления никто не пострадал.

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  • Угрожая ножом няне с 2-месячным ребенком: на Харьковщине мужчина похитил 5 млн грн и валюту
  • Угрожая ножом няне с 2-месячным ребенком: на Харьковщине мужчина похитил 5 млн грн и валюту
  • Угрожая ножом няне с 2-месячным ребенком: на Харьковщине мужчина похитил 5 млн грн и валюту
  • Угрожая ножом няне с 2-месячным ребенком: на Харьковщине мужчина похитил 5 млн грн и валюту
Угрожая ножом няне с 2-месячным ребенком: на Харьковщине мужчина похитил 5 млн грн и валюту / 2 фотографии

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая осматривает дом. Полиция призывает всех, кому что-либо известно об ограблении, обратиться в участок.

Недавно в Харькове ограбили почту. Мужчина в балаклаве связал кассиров и угрожал им палкой, чтобы те открыли сейф.

После того, как грабитель похитил 30 тыс. грн, он скрылся в неизвестном направлении.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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