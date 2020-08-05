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Факты / Происшествия

В Киеве снова прорвало трубу — из-под земли “вырос” 5-метровый фонтан

В Киеве на проспекте Победы днем 5 августа прорвало канализационную трубу.

Отмечается, что недалеко от прорыва (Воздухофлотский проспект) ремонтируется путепровод.

Очевидцы успели снять видео с новообразованным гейзером.

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Фонтан из канализации залил водой проезжую часть на проспекте Победы.

Ровно два года назад, в начале августа 2018 года произошел прорыв трубы в Киеве практически по тому же адресу.

Авария произошла напротив центрального ЗАГСа возле новостройки.

Поток воды бил на высоту в несколько этажей.

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