В Киеве на проспекте Победы днем 5 августа прорвало канализационную трубу.
Отмечается, что недалеко от прорыва (Воздухофлотский проспект) ремонтируется путепровод.
Очевидцы успели снять видео с новообразованным гейзером.
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Фонтан из канализации залил водой проезжую часть на проспекте Победы.
Ровно два года назад, в начале августа 2018 года произошел прорыв трубы в Киеве практически по тому же адресу.
Авария произошла напротив центрального ЗАГСа возле новостройки.
Поток воды бил на высоту в несколько этажей.