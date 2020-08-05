В результате мощного взрыва в ливанском Бейруте, который произошел накануне в районе городского порта, пострадала жена посла Нидерландов.

Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ.

— Пострадало очень много посольств и дипломатических миссий, которые расположены близко к порту. Наши коллеги из Нидерландов довольно серьезно пострадали — пострадала жена посла, она сейчас в больнице, — рассказал он.

Также Осташ заявил о серьезных потерях среди дипломатов.

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Кроме этого, в Министерстве иностранных дел Нидерландов добавили, что серьезно пострадало их посольство в Ливане.

Взрыв в порту Бейрута

Мощный взрыв в районе морского порта Бейрута прогремел во вторник вблизи базы ВМС Ливана.

Взрывной волной уничтожено и повреждено десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла.

По предварительным данным, сдетонировали 2750 тонн нитрата аммония, который привезли в порт города еще в 2014 году.

По последним данным, в результате случившегося погибли более 100 человек, более 4 тыс. пострадали.

В связи с этим Украина предложила помощь Ливану — к месту взрыва могут отправить спасателей.

Источник: Радио НВ