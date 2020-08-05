Знакомился через интернет: в Харьковской области мужчина развращал малолетних мальчиков

В городе Красноград Харьковской области мать 15-летнего парня заявила в полицию на мужчину, который развращал ее сына.

Правоохранители установили, что им оказался 47-летний житель города. Также известно, что преступление сексуального характера человек совершал в отношении еще одного несовершеннолетнего.

В течение почти 10 лет он знакомился со своими жертвами через интернет. В социальной сети злоумышленник зарегистрировался под видом молодого парня и знакомился с юными пользователями.

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Используя определенные психологические навыки, мужчина налаживал с ребятами дружеские отношения. Через некоторое время он начинал говорить с ними на сексуальные темы.

После этого злоумышленник договаривался о встрече неподалеку от дома и в собственном автомобиле совершал развратные действия.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1, 2 ст. 156 УК Украины — развращение несовершеннолетних. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Недавно за развращение несовершеннолетнего 13-летнего мальчика задержали военного в Запорожье. В полицию сообщила мать ребенка.

Мужчина вел с ребенком разговоры сексуального характера и предлагал вступить в половую связь.