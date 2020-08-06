Бросил гранату в гостей и убежал: в Одесской области от взрыва пострадали три человека

В Одесской области в селе Песчаная мужчина бросил гранату во двор 39-летней местной жительницы. В результате взрыва пострадали трое жителей Винницкой области, которые приехали в гости к знакомым.

Двое мужчин 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина получили телесные повреждения в виде множественных рваных ран.

Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся.

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Известно, что во время совместного употребления спиртных напитков в компании возникла ссора. Тогда сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату.

По данному факту начато производство, предусмотренное ч. 2 ст. 15 и ч.2 п.1 и п.5 ст.115 УК Украины.

Похожая ситуация недавно возникла на Черниговщине. В селе Новый Быков в Черниговской области мужчина подорвал гранату во время отдыха компании.

В результате взрыва три человека получили несовместимые с жизнью травмы, еще один был доставлен в больницу.