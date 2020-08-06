Матерились и угрожали проводнику: с поезда Харьков-Ужгород сняли троих пассажиров

В поезде Харьков-Ужгород компания пассажиров устроила очередной скандал.

После отправки мужчины начали распивать алкогольные напитки, шуметь и вести себя неприлично.

На замечание других пассажиров они никак не реагировали, а проводнику и начальнику поезда начали угрожать.

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Одного из наиболее агрессивных нарушителей правоохранители сняли с поезда в Полтаве.

Однако остальные из компании продолжили свое шумное застолье с нецензурной бранью, поэтому еще двух мужчин сняли в Лубнах.

Полиция составила административные протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУ об административных правонарушениях.

Геращенко о скандалах в поездах

Замглавы МВД Антон Геращенко жестко высказался по поводу скандалов в поездах Укрзализныци.

— Поезд — не место для распития спиртных напитков, шума, создания неудобств и проблем для других пассажиров. Нарушители будут нести ответственность за свои действия, — подчеркнул он.

Антон Геращенко предложил создать официальный черный список пассажиров-дебоширов на поезда и самолеты в Украине.

Лицам, которые в прошлом привлекались к ответственности за хулиганство, вандализм, воровство и разбой в поездах, он предложил не продавать билеты.