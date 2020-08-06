Стрельба в Обухове: водитель авто на остановке ранил продавщицу из киоска

В Киеве задержали мужчину, который вечером 5 августа совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта в Обухове и скрылся на авто синего цвета.

В результате стрельбы ранена 20-летняя продавщица из киоска. У девушки – непроникающее ранение грудной клетки.

Задержанным оказался 33-летний киевлянин. У него изъяли пистолет Форт-12, патроны к нему и разрешительные документы.

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Следствие установило причины стрельбы. На светофоре между двумя водителями возник конфликт, во время которого один из них начал хаотично стрелять в сторону другого, а пострадала от этих выстрелов девушка-продавец.







В Обухове мужчина открыл стрельбу на остановке, ранена продавщица киоска / 2 фотографии

Открыто производство по ч. 4 ст. 296 УКУ — Хулиганство. Стрелку грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас он в СИЗО, где ждет избрания меры пресечения.

В конце июля в Одесской области неизвестные обстреляли автомобиль местного активиста Демьяна Ганула, который возвращался из Южного в Одессу.

Он утверждает, что это покушение. Для поиска нападавших объявили операцию Перехват.