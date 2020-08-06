В Киеве патрульная полиция спасла 24-летнюю девушку, которая транслировала попытку самоубийства в популярной соцсети.

Девушка в прямом эфире заявила, что наложит на себя руки.

Проводя поиски по кадрам с трансляции, правоохранители нашли ее на Кирилловском озере.

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Девушка с петлей из электрического провода на шее лежала в камышах — она была в полусознательном состоянии и никак не реагировала на слова патрульных.

Сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков, ее жизни ничего не угрожает.

Самоубийство девушки в Запорожье

Утром 4 августа в центре Запорожья нашли полностью обгоревшее тело молодой девушки.

По предварительным результатам следствия, она облила себя легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Отмечается, что в соцсетях девушка делилась депрессивными мыслями, а все остальные фото были с пожарами или огнем.

Источник: Патрульна поліція