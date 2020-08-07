В национальном парке Тузловские лиманы в Одесской области мощный град убил более сотни диких птиц.

Непогода застала животных 31 июля, однако осмотр территории парка был проведен через четыре дня.

— Всего погибло 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, три сизоворонки, сотни скворцов, более 50 мелких воробьиных птиц из которых желтые и белые трясогузки, камышевые овсянки, усатые синицы, — говорится в сообщении.

Заместитель директора нацпарка Иван Русев рассказал, что избитых птиц было значительно больше, но они стали пищей для хищников.















На Одесщине мощный град убил сотни диких птиц на Тузловских лиманах / 4 фотографии

В окрестных селах Вишневое и Дивизия из-за града погибли овцы, несколько коз и даже корова.

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Люди не остались равнодушными — двух раненых аистов смогла приютить местная жительница, из которых выжил только один.

Сейчас у птицы переломано крыло, а от ударов льда она ослепла. В национальном парке Тузловские лиманы аиста назвали Робинзоном.

Национальный природный парк Тузловские лиманы расположен в Татарбунарском районе Одесской области.

Созданный 1 января 2010 президентом Виктором Ющенко.

На территории нацпарка проживает 260 видов птиц, 40 из которых внесены в Красную книгу.

Лиманы парка являются так называемым местом остановки для многих птиц на пути в Африку, некоторые из них гнездятся и остаются в парке на зиму.

Источник: Ivan Rusev

Фото: Ivan Rusev