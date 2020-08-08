Почти на километр: в Кирилловке двух женщин унесло в море

В Запорожской области две молодые девушки загорали на надувном матрасе и не заметили, как их унесло в море почти на клометр от берега.

Самостоятельно спастись женщины не смогли, поэтому им на помощь отправились спасатели.

С помощью лодки спасатели добрались до отдыхающих и доставили их на берег.

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