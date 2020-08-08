PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Почти на километр: в Кирилловке двух женщин унесло в море

В Запорожской области две молодые девушки загорали на надувном матрасе и не заметили, как их унесло в море почти на клометр от берега.

Самостоятельно спастись женщины не смогли, поэтому им на помощь отправились спасатели.

С помощью лодки спасатели добрались до отдыхающих и доставили их на берег.

Читайте: Унесло на матрасе в море: в Железном Порту утонула 3-летняя девочка

В Северодонецке утонул отец с сыном

В Северодонецке утонули на озере отец со своим 9-летним сыном.

Очевидцы рассказали, что мужчина 1987 года рождения купался с ребенком на озере, однако так и не вынырнул из воды.

Через полтора часа поисков водолазы со дна озера достали тела мужчины и ребенка.

Источник: ГСЧС

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка