Почти на километр: в Кирилловке двух женщин унесло в море

В Запорожской области две молодые девушки загорали на надувном матрасе и не заметили, как их унесло в море почти на клометр от берега.
Самостоятельно спастись женщины не смогли, поэтому им на помощь отправились спасатели.
С помощью лодки спасатели добрались до отдыхающих и доставили их на берег.
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В Северодонецке утонул отец с сыном
В Северодонецке утонули на озере отец со своим 9-летним сыном.
Очевидцы рассказали, что мужчина 1987 года рождения купался с ребенком на озере, однако так и не вынырнул из воды.
Через полтора часа поисков водолазы со дна озера достали тела мужчины и ребенка.