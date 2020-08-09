ДТП в Венгрии автобус с 46 пассажирами слетел в кювет

В Венгрии перевернулся автобус с поляками, которые возвращались из Болгарии. Авария произошла на автомагистрали в районе города Кишкунфеледьхаза.
Автобус с 46 пассажирами направлялся в сторону Будапешта, но съехал с автомагистрали в кювет.
В результате аварии один человек погиб, еще 24 получили травмы. Среди пассажиров было двое детей, но они находятся в хорошем состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает.
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Причина аварии пока не известна, на месте работает полиция.
Похожая авария недавно произошла и в Украине. В конце июля под Львовом автобус съехал в кювет, в результате чего травмировались семь человек, в том числе, четырехлетний ребенок.
По предварительной информации, причиной аварии могло быть то, что водитель не справился с управлением.
Источник: TVN24
Фото: TVN24