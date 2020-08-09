ДТП в Венгрии автобус с 46 пассажирами слетел в кювет

В Венгрии перевернулся автобус с поляками, которые возвращались из Болгарии. Авария произошла на автомагистрали в районе города Кишкунфеледьхаза.

Автобус с 46 пассажирами направлялся в сторону Будапешта, но съехал с автомагистрали в кювет.

В результате аварии один человек погиб, еще 24 получили травмы. Среди пассажиров было двое детей, но они находятся в хорошем состоянии, их здоровью и жизни ничего не угрожает.

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Причина аварии пока не известна, на месте работает полиция.







Автобус слетел в кювет: в Венгрии в ДТП пострадали более 20 человек, есть погибший / 2 фотографии

Похожая авария недавно произошла и в Украине. В конце июля под Львовом автобус съехал в кювет, в результате чего травмировались семь человек, в том числе, четырехлетний ребенок.

По предварительной информации, причиной аварии могло быть то, что водитель не справился с управлением.

Источник: TVN24

Фото: TVN24