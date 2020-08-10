9 августа в Запорожье парень подстрелил мужчину возле одного из торговых центров.

Около 20.40 возле торгового центра на улице Добробутной произошел конфликт между мужчиной и женщиной из-за парковки. Во время перепалки женщина брызнула обидчику в глаза из баллончика. В ответ он ее толкнул.

Женщина вызвала сына на помощь. Парень 1993 года рождения приехал и начал резать шины микроавтобуса Volkswagen, который принадлежит мужчине. 39-летний владелец достал травматический пистолет и сделал выстрел в воздух, а после несколько в сторону парня.

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Последнему удалось выхватить пистолет и выстрелить. Он попал мужчине в бедро и предплечье. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

27-летний мужчина был задержан. По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Полиция проводит досудебное расследование.







В Запорожье сын подстрелил обидчика матери. Мужчина в тяжелом состоянии / 2 фотографии

В Киевской области подстрелили депутата

В июне в селе Княжичи Киевской области подстрелили депутата Броварского районного совета. Он получил ранения из-за конфликта с односельчанином.

Перепалка возникла из-за поведения детей.

Сосед прострелил депутаты обе ноги.